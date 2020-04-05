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رياضة

عمر جابر يكشف عن قيمة ما سيتم خصمه من اللاعبين لتقديم مساعدة لمتضرري فيروس كورونا.. فيديو

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:28 م
عمر جابر
عمر جابر
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عمرو ابوبكر
كشف عمر جابر لاعب فريق بيراميدز، عن القيمة التي تم خصمها من اللاعبين من أجل تقديم ٥٠٠ وحدة طبية تبرعاََ للمستشفيات المختصة لعلاج فيروس كورونا.

وقال جابر خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي ابراهيم فايق، في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إن مبادرة بيراميدز تأخرت ولكن تم تنفيذها بعد أن تم التنسيق مع الادارة.

وأكمل: تم التواصل مع عبدالله السعيد كابتن فريق  بيراميدز لتفعيل مبادرة تخص المتضررين من فيروس كورونا وتم عرضها على اللاعبين ولاقت موافقة مميزة.

واشار جابر الى أن، سوف يتم خصم حوالي ١٠ او ٢٠ ٪ من رواتب اللاعبين لتنفيذ هذه المبادرة.

وتابع: أتمنى تنفيذ مبادرات مثل سعد سمير ومثل مبادرة بيراميدز للتعاون بشكل أكبر، وتخطي أزمة فيروس كورونا. 
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