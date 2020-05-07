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فن

هاشتاج حسن شاكوش يتصدر تويتر.. ومغردون: فرحة شاكوش برؤية رامز تفوق فرحة لبس العيد

الخميس 07/مايو/2020 - 08:31 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج # حسن شاكوش عقب حلقته مع رامز مجنون رسمي 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا وجاءت التعليقات كالآتي:

#حسن_شاكوش زي ماطلعت اغنية بنت الجيران من عيونا رامز مش حيصر معاك( رامز خد حقنا)

يا جماعه حد يقول ل بنت الجيران ان انا مبقتش ب خيري

بنت الجيران شغلالي أنا عينيا وأنا ف المكان ورامز حواليا

عليكوا مقلب يخلي العاقل مجنون

حلقه جميله جدا 
اكتر حلقه ضحكتني و مسخره السنين


 والجدير بالذكر أصيب مطرب المهرجانات حسن شاكوش بحالة من الفزع والهلع عندما تفاجأ بخروج رامز جلال من الصورة التي عرضتها أمامه الإعلامية أروى خلال حلقة اليوم 14 رمضان من برنامج رامز مجنون رسمي. 

قدم رامز جلال مقدم برنامج «رامز مجنون رسمي» ضحيته الليلة بأنه بطل اللا شيء منذ ظهوره قضى على الغناء الشعبي الأصيل، وظهر شواحة وكزبرة وحنجرة دول جايين يغنوا ولا يضربونا.

ووصف رامز جلال خلال برنامج «رامز مجنون رسمي» ضيفه بـ «مرزبة التريند» وأزميل المهرجانات، مضيفا: الف رحمة ونور عليك يا عبد الوهاب بقينا عايشين في ايام هباب والفن الجميل انتهى.
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