خلص كورة.. رضا عبد العال يهاجم عمر جابر: أطالب الزمالك بعدم ضمه ..فيديو

قال رضا عبد العال، لاعب الأهلي والزمالك السابق، إن عمر جابر، لاعب بيراميدز، "خلص كورة"، ولا يصلح للعودة إلى القلعة البيضاء هذا الموسم.









وأضاف رضا عبد العال، في تصريحات متلفزة عبر قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق، "أطالب الزمالك بالتراجع عن إتمام صفقة عمر جابر؛ لأنه لن يُفيد الفريق"، مؤكدًا أنه لم يلعب كثيرا في بيراميدز أثناء الموسم الحالي.









وتابع رضا عبد العال، أن رجب بكار يقدم أداء مميزا الموسم الحالي، ويستحق المشاركة أساسيًا مع فريقه على حساب عمر جابر.



