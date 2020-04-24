شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضم عمر جابر وأزمة أسعار اللاعبين.. فيديو

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الاهلي والمنتخب السابق عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضم عمر جابر نجم بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .
وأكد شوبير في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن عمر جابر لديه رغبه حقيقة في الانضمام لـ الزمالك مشددا انه ترك المفاوضات للناديين.
وأضاف أن عمر جابر لم يحدد مبلغ محدد يرغب في الحصول عليه حال انضم للزمالك .
وتابع شوبير أن عمر جابر يحصل على مقابل مادي اعلى في بيراميدز اكثر من نظيره في الزمالك.
وأكمل شوبير أن اسعار اللاعبين ستختلف تماما خلال الفترة المقبلة خاصة عقب ازمة فيروس كورونا.