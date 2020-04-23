أخبار الرياضة.. يوسف البلايلي يرفض الانضمام لـ الأهلي.. الزمالك يحسم مصير أحمد سيد زيزو

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والتي جاءت كالتالي :
- كشفت وسائل الإعلام التونسية، عن حقيقة اقتراب يوسف بلايلي نجم منتخب الجزائر من الانضمام للنادي الاهلي المصري .
- كشفت تقارير مغربية، عن اهتمام نادي الزمالك بضم وليد الكرتي مهاجم الوداد المغربي بسبب ما فعله امام النادي الاهلي فى نسخه 2017.
- كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تكثيف مسئولي النادي المفاوضات مع باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي.
- أعلن الاتحاد الإيطالى لكرة القدم، تأجيل نهاية الموسم الحالى لمسابقة الدوري الإيطالي، من 30 يونيو المقبل حتى 2 أغسطس، بسبب تفشي فيروس الكورونا المستجد "كوفيد 19".
- كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن حسم مسئولي النادي بشكل نهائي مصير المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم المقبل.