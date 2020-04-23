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رياضة

أخبار الرياضة.. يوسف البلايلي يرفض الانضمام لـ الأهلي.. الزمالك يحسم مصير أحمد سيد زيزو

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:20 م
صدى البلد
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أحمد هاني
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الخميس، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والتي جاءت كالتالي :

- كشفت وسائل الإعلام التونسية، عن حقيقة اقتراب يوسف بلايلي نجم منتخب الجزائر من الانضمام للنادي الاهلي المصري .


- كشفت تقارير مغربية، عن اهتمام نادي الزمالك بضم وليد الكرتي مهاجم الوداد المغربي بسبب ما فعله امام النادي الاهلي فى نسخه 2017.



- كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تكثيف مسئولي النادي المفاوضات مع باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي.



- أعلن الاتحاد الإيطالى لكرة القدم، تأجيل نهاية الموسم الحالى لمسابقة الدوري الإيطالي، من 30 يونيو المقبل حتى 2 أغسطس، بسبب تفشي فيروس الكورونا المستجد "كوفيد 19". 



- كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن حسم مسئولي النادي بشكل نهائي مصير المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم المقبل.




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