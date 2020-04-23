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رياضة

بـ فرمان من مرتضى منصور| الزمالك يسعى لضم مهاجم الوداد لتاريخه أمام الأهلي

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:28 م
وليد الكرتي
وليد الكرتي
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حسن العمدة
كشفت تقارير مغربية، عن اهتمام نادي الزمالك بضم وليد الكرتي مهاجم الوداد المغربي بسبب ما فعله امام النادي الاهلي فى نسخه 2017.

وذكرت جريدة "المنتخب المغربية" ، أن مرتضى منصور يرغب في تكرار تجربة أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم بضم وليد الكرتي، خاصة وأن الثلاثة لاعبين هم الذين ساهموا في فوز الوداد على الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا في موسم 2017.

وشدد التقرير، على أن مرتضى منصور يرى أن الثلاثي سيمثل إضافة للزمالك، كما أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق المصري يرغب في ضمه بسبب قدراته الفنية.

وألمح التقرير في النهاية إلى أن رغبة رئيس الزمالك تصطدم بعائق وهو جماهير الوداد التي ترفض التفريط في اللاعب، ويعد من الركائز الأساسية في الفريق.

وتأهل الوداد المغربي الي دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا لمواجهة الاهلي المصري.
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