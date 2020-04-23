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رياضة

الزمالك يكثف مفاوضاته لخطف نجم الإسماعيلي

الخميس 23/أبريل/2020 - 10:14 م
صدى البلد
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ملك موسى
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تكثيف مسئولي النادي المفاوضات مع باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي.

يأتي هذا من أجل الحصول على خدمات اللاعب بداية من الموسم المقبل.

ويجهز مجلس إدارة نادي الزمالك لتقديم عرض للإسماعيلي للتعاقد مع اللاعب بقيمة 20 مليون جنيه.

بجانب رحيل إثنين من اللاعبين لصفوف الدراويش على سبيل الإعارة وهما عمر السعيد وكابونجو كاسونجو.

ويرغب مجلس إدارة نادي الزمالك في حسم الصفقة مبكرًا وسط رغبة الأهلي أيضًا في التعاقد مع المحمدي والمفاوضات القوية من جانبهم مع اللاعب.

وحصل المحمدي على وعد من إدارة الدراويش بالسماح له للاحتراف نهاية الموسم الجاري حال وجود عرض مميز له لكن الزمالك والأهلي لم يستسلما وسط مفاوضات واتصالات قوية للظفر بخدمات اللاعب.
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