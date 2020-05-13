البرنس الحلقة 20.. محمد رمضان يخرج من السجن





أيضا اجتمع "فتحي" مع "فدوى" وأحد تجار المخدرات الشخصية التى يقدمها الفنان محمد غنيم من أجل التجارة فى الهيروين بعيدا عن الحشيش.









تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس ،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم. مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان ، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى. وفي مشهد جمع بين "نجية" الفنانة أحلام الجريتلى و"سميحة" الفنانة سلوى عثمان و"فدوى" الفنانة روجينا حول علاقة "فدوي" بـ"فتحي" الفنان أحمد زاهر وكيف تعرفا على بعضهما وتزوجا، فيما دخل "ياسر" الفنان محمد علاء وأخذته فدوى إلى الغرفة للحديث معه.



