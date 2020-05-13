هبة مجدي تخطف الأنظار بإطلالتها وتوجه رسالة لـ متابعيها.. شاهد

شاركت الفنانة هبة مجدي جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وخطفت هبة مجدى الأنظار بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جماله.



وعلقت هبة مجدى على الصورة قائلة: "يومكم سعيد" وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين "يومك جميل يارب" و " قمرررر" و "دورك ي المسلسل هايل" و " ايه الجمال ده كله".



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وتشارك هبة مجدى في بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من ياسمين صبري ، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، دياب، إدوارد، ونهال عنبر.

المسلسل من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم ومحمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي