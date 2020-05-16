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رياضة

أخبار الرياضة السعودية.. تقارير: فهد المولد ممنوع من المشاركة مع اتحاد جدة في البطولة العربية.. ووزير الرياضة يعلن انطلاق دوري جديد

السبت 16/مايو/2020 - 11:26 م
صدى البلد
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عمر سلامة
نشر موقع صدى البلد مجموعة من الأخبار الرياضية السعودية الهامة على مدار اليوم والتي نرصج لكم أبرها الآن.

أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي عن إطلاق دوري "جود" بالتعاون مع وزارة الإسكان بمشاركة الأندية الرياضية وجماهيرها وكل الرياضيين.

قام المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية بمخاطبة المتابعين من خلال تغريدة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر". للابلاغ عن شخص ما.

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن فهد المولد مهاجم اتحاد جدة السعودي، لن يشارك مع فريقه في نصف نهائي مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية)، لعدم قيده في الكشوفات خلال فترة التسجيل الثانية "الشتوية"، نهاية يناير الماضي.
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