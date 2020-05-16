أخبار الرياضة السعودية.. تقارير: فهد المولد ممنوع من المشاركة مع اتحاد جدة في البطولة العربية.. ووزير الرياضة يعلن انطلاق دوري جديد

أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي عن إطلاق دوري "جود" بالتعاون مع وزارة الإسكان بمشاركة الأندية الرياضية وجماهيرها وكل الرياضيين.





قام المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية بمخاطبة المتابعين من خلال تغريدة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر". للابلاغ عن شخص ما.



