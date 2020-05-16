تركي آل الشيخ يقوم بالإبلاغ عن شخص ينتحل شخصيته على تويتر

قام المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية بمخاطبة المتابعين من خلال تغريدة على حسابه الشخصي بموقع "تويتر". للابلاغ عن شخص ما.
وأبلغ تركي آل الشيخ عن قيام شخصية ما بانتحال شخصيته، من خلال حساب يبلغ متابعيه ما يزيد على 12 ألف شخص.
وطالب تركي آل الشيخ متابعيه بالإبلاغ عن الحساب، حتى يتم إغلاقه من قبل السلطات المختصة في موقع "تويتر".
يذكر أن الحساب الرسمي للمستشار تركي آل الشيخ، يبلغ عدد متابعيه على تويتر نحو 3,7 مليون شخص.
وتولي تركي آل الشيخ الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي في فترة من الفترات.