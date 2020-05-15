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رياضة

تركي آل الشيخ يعلن مسامحته كل من أساءوا إليه.. شاهد

الجمعة 15/مايو/2020 - 07:32 ص
تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
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مصطفى كرم

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية مسامحته جميع من أساء له أو هاجمه خلال الفترة الأخيرة.

وغرد تركي آل الشيخ عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلا "‏اللهم أني أشهدك أني مسامح كل من أساء لي في هذه الحياة الفانية".

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وانهالت عليها التعليقات من متابعيه وجاءت بين "‏‎قلبك نظيف ، التسامح شيء طبيعي ومتوقع" و "‏‎الله يجزاك خير وبيض الله وجهك  وأسأل الله ان يمدك بالصحه والعافيه" و "‏‎‏‎ربك يجبر بخاطرك و يكرمك و يحفظ لك أولادك و يطول في عمرك يا أبو ناصر ".

يذكر أن تركي آل الشيخ هو مالك نادي ألميريا الإسباني بعد شرائه له الصيف الماضي مقابل مبلغ 25 مليون يورو تقريبًا، وهو الرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري.

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