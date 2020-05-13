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رياضة

تركي آل الشيخ: حققنا إنجازا مشرفا بألميريا الإسباني في 10 أشهر

الأربعاء 13/مايو/2020 - 04:26 م
تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ
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منار نور
علق تركي ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي آلميريا الإسباني علي مصير نادى الميريا في ظل الازمة الحالية التي يواجهها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكتب تركي ال الشيخ من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا:" يجب ان يكون هناك افكار خارج الصندوق في الوقت الحالي لمالكي الاندية والداعمين .. في الميريا مثلًا كنا مستعدين لمثل هذا اليوم.. يوجد في النادي اكثر من ٧٠٪؜ من زيادة راس المال لم تستخدم بعد.. وتممنا صفقات اللاعبين الذين نحتاجهم.

وأضاف: "خطتنا كانت الصعود خلال ثلاث سنوات.. لكن ان اكرمنا الله هذه السنه فنعمه وفضل من عنده .. ولدينا ايضًا خطة كانت جاهزة لاخذ الاستاد فترة طويلة وتطويره وزيادة سعته والاستفادة من مرافقه لاهل المدينة.. حيث تكون منطقة الاستاد النقطة الرئيسيه للترفيه لاهل المدينة ". 

وتابع تركي آل الشيخ، قائلا: " كنا قبل الازمة تلقينا عروضا لـ ٤ لاعبين من الفريق بمبالغ مجزية تغطي اكثر من ٩٠٪؜ من كامل الاستثمار الذي دفع .. لانعرف هل ستستمر هذه العروض بعد الازمة ام لا .. لكن ان تصل لنقطة البريك ايفن او التعادل من ١٠ شهور في الاستثمار الرياضي فهذا انجاز مشرف بكل المقاييس".

وأشار إلى أن نادى الميريا الان اسم معروف في اوروبا والعالم ونطمح بالمزيد، مضيفا: "نريد الوصول لمرحلة التشغيل الذاتي للنادي في اقرب وقت والديمومة لذالك ان شاء الله .. عالم كرة القدم سيكون صعبا في السنوات الثلاث القادمة .. وسنشهد نظاما مختلفا تمامًا عن الـ ٢٠ سنة الماضية.. السوق تضخم كثيرًا وخرج عن السيطرة". 

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