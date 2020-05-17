في عيد ميلاده .. لحظة بكاء عادل إمام بسبب حسنى مبارك

يحتفل الفنان عادل امام بعيد ميلاده الـ 80 غدا وهو أحد النجوم الذين ظلوا متربعين على عرش الفن لمدة اكثر من 40 عاما لذلك استحق لقب الزعيم.





والزعيم عادل امام كان له مواقفه السياسية التى شهدت اغلبها مع الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك وخاصة بعد ثورة يونيو حيث اعرب عن غضبه لما تعرض له مبارك باحداث 25 يناير.





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وقال الزعيم ، فى لقاء له مع الفنان اشرف عبد الباقى ببرنامج على قناة الحياة ويبدو عليه علامات البكاء : الرئيس حسنى مبارك كان مظلوما وليس فرعونا كما وصفه البعض بدليل ان بعد تنحيه شعر الشعب المصرى بحالة من عدم الامان وتحديدا بعد تولى محمد مرسى الحكم.

واضاف عادل إمام قائلا : اننى لم اشعر بالامان الا فى فترة الرئيس حسنى مبارك وبالتاكيد له اخطاءه وهذا امر طبيعى فى كل دول العالم.



