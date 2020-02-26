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فن

مظلوم ومش فرعون.. لحظة بكاء عادل إمام بعد حديثه عن حسنى مبارك.. فيديو

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:05 ص
حسنى مبارك وعادل
حسنى مبارك وعادل إمام
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أحمد إبراهيم
تصدر الفنان عادل إمام تريند جوجل ، وذلك بعد ان نعى الرئيس الراحل محمد حسنى مبارك وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماى تويتر. 

وكان عادل إمام له ارائه الخاصة فى الزعماء الذين تولوا رئاسة الجمهورية وكان من بينهم حسنى مبارك، وذلك بعد ثورة يونيو حيث اعرب عن غضبه لما تعرض له مبارك باحداث 25 يناير.  

وقال الزعيم ، فى لقاء له مع الفنان اشرف عبد الباقى ببرنامج على قناة الحياة ويبدو عليه علامات البكاء : الرئيس حسنى مبارك كان مظلوما وليس فرعونا كما وصفه البعض بدليل ان بعد تنحيه شعر الشعب المصرى بحالة من عدم الامان وتحديدا بعد تولى محمد مرسى الحكم. 

واضاف عادل إمام قائلا : اننى لم اشعر بالامان الا فى فترة الرئيس حسنى مبارك وبالتاكيد له اخطاءه وهذا امر طبيعى فى كل دول العالم.  
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