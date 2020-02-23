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محمد رمضان: نفسي أمثل مع الزعيم عادل إمام ولو ضيف شرف

الأحد 23/فبراير/2020 - 02:20 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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عبد الخالق صلاح
قال محمد رمضان، إنه شرف كبير لأي فنان أن يمثل على مسرح وقف عليه عادل أمام، موضحا أنه يحلم أن يمثل أمام الزعيم كضيف شرف. 

وأضاف رمضان خلال حلقة اليوم من برنامج «التاسعة» المذاع على «القناة الأولي بالتليفزيون المصري» والذي يقدمه الإعلامي «وائل الإبراشي»،: « أنا معنديش مشكلة مع الزعيم عادل إمام .. وشرف عظيم أي ممثل في العالم كله يقف أمام الأستاذ المدرسة عادل إمام»، مشيرا إلى أنه أحب المسرح والسينما من حبه لعادل إمام.

وأكد رمضان، أنه شرف عظيم لأي ممثل أم يسير على خطى الفنان عادل أمام، مرددا: « أنا أتشرف أني أقف في مكان وقف فيه الزعيم».

وتابع رمضان: « أنا واحد من تلاميذ الزعيم وتربطني صداقة بعدد من أصدقائه وأنا فخور أني اعرف العيلة دي». 
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