إبراهيم الهدهد يكشف 5 منح إلهية في فيروس كورونا

، رئيس جامعة الأزهر سابقًا، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إن

المسلم الحق يرى في كل محنة منحة، وكلما اشتدت المحنة عظمت المنحة؛ لأنه على يقين بأن الله لا يريد به إلا الخير.