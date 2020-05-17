مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة: العزل بالمنزل أفضل من المستشفى لهذا السبب.. فيديو

قال الدكتور طلال نصولي مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة في واشنطن ، إن هناك 80 % من الذين لديهم اشتباه اصابة بفيروس كورونا يبقون في المنازل بالحجر المنزلي ولا يذهبون الى اى مكان حتي لا ينقلوا العدوى الي أحد.





وأضاف طلال نصولي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى ام سى المذاع علي اكسترا نيوز، أن بعد مدة 15 يوما اذا لم يظهر عليهم أعراض يمكنهم النزول والذهاب الي اى مكان وذلك لانه حتي الان لا يوجد علاج او لقاح لفيروس كورونا حول العالم.





واوضح طلال النصولي، أن المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة يعزلون انفسهم في المنزل ويتم نقلهم للمستشفيات في حالة تدهور حالتهم.





وتابع : أن الشركة المنتجة لعقار الريمديسيفير تعمل علي مدار الساعة لانتاج اكبر كمية من هذا العقار.





واكمل أن عقار ريمديسيفير هو الوحيد الذى أثبت فاعلية في علاج فيروس كورونا.