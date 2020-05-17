AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة: العزل بالمنزل أفضل من المستشفى لهذا السبب.. فيديو

الأحد 17/مايو/2020 - 01:21 ص
طلال نصولي
طلال نصولي
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور طلال نصولي مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة في واشنطن ، إن هناك 80 % من الذين لديهم اشتباه اصابة  بفيروس كورونا يبقون في المنازل بالحجر المنزلي ولا يذهبون الى اى مكان حتي لا ينقلوا العدوى الي أحد.

وأضاف طلال نصولي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى ام سى المذاع علي اكسترا نيوز، أن بعد مدة 15 يوما اذا لم يظهر عليهم أعراض يمكنهم النزول والذهاب الي اى مكان وذلك لانه حتي الان لا يوجد علاج او لقاح لفيروس كورونا حول العالم.

واوضح طلال النصولي، أن المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة يعزلون انفسهم في المنزل ويتم نقلهم للمستشفيات في حالة تدهور حالتهم.

وتابع : أن الشركة المنتجة لعقار الريمديسيفير تعمل علي مدار الساعة لانتاج اكبر كمية من هذا العقار.

واكمل أن عقار ريمديسيفير هو الوحيد الذى أثبت فاعلية في علاج فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدير دراسات المناعة بواشنطن: هذه الأدوية تصلح لـ فيروس كورونا.. فيديو

دواء جديد قد يكتب نهاية كورونا.. طبيب أمريكي يكشف التفاصيل

مستشار البيت الأبيض: علاج الإيبولا يوقف نشاط فيروس كورونا

المتحدث باسم الكلية الأمريكية يوضح إلى أين وصلت آخر أبحاث كورونا.. فيديو

علاج فيروس كورونا.. كل ما تود معرفته عن عقار ريمديسفير.. وهل له آثار جانبية على المرضى؟

ريمديسيفير الأمل المنتظر لعلاج فيروس كورونا.. طبيب يكشف آخر نتائج التجارب ..فيديو

ترشيحاتنا

لاعب مصري يشارك في الدوري الألماني بعد العودة من توقف كورونا.. تعرف عليه

حظر كامل أم جزئي.. لميس الحديدي تكشف الحقيقة

أخبار الرياضة.. باهر المحمدي يتعرض لـ حادث سير.. الكاف يحسم مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية

أحمد موسى يحذر المصريين: الأصعب قادم في أزمة كورونا | فيديو

الكاف يحسم الموقف النهائي من مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية

أحمد فلوكس ينهي خلافه مع أفراد أمن واقعة الاعتداء بنشر صور بصحبتهم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون تكاليف.. 5 أطعمة تمنع الارتجاع الحمضي في دقائق

يسرا بإطلالة لافتة من أحدث جلسة تصوير .. شاهد

بالدولار والمصري.. سعر غير متوقع لـ جاكيت نيللي كريم