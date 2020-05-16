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سانوفي تعلن مفاجأة جديدة بشأن لقاح فيروس كورونا

السبت 16/مايو/2020 - 11:31 م
لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا
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حمزة شعيب
كشفت الدكتورة نيبال دهبة  المدير الإقليمي  لشركة  سانوفي  في مصر والسودان وإريتريا، تفاصيل التجارب السريرية التي ستقوم  بها شركتها في لقاح محتمل لفيروس  " كورونا ".

ولفت الدكتورة إلى أنهم إستطاعوا عبر شراكة كبيرة بالمجال الطبي  من فك شفرة فيروس كورونا " كوفيد 19 " المستجد جينيًا  وبالتالي  هذه القاعدة التي سيعتمد عليها الفاكسين المقترح حيث أنه يعتمد  على نسف خلايا البروتين الادمية وبالتالي عند مهاجمة الفيروس للانسان لن يجد  الخلية التي سيعتمد عليها في عملية الهجوم .

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث الذ ي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي، أنه بذلك يتم حماية الخلية  الانسانية مشيرة أنها تتوقع  نتائج مبهرة للقاح الجديد  كاشفة أن شركتها مع كبرى المؤسسات الطبية يأتي في إطار سرعة الانجاز وتغطية إحتياجات العالم  حيث يقدر عدد السكان بنحو 7 مليار نسمة ولن تتمكن شركة بمفردها مهمها كانت قدرتها حتى لو خصصت  كافة خطوط الانتاج  لهذا الغرض  أن تغطي إحتياجات العالم .

 وأشارت إلى أن التجارب السريريرية ستبدا خلال أسابيع  وتحديدًا  في النصف الثاني من عام 2020  متوقعة  وجوده في الاسواق خلال  فترة تتراوح مابين عام إلى عام ونصف.

ولفتت إلى أن إكتشاف لقاح لايمكن أن يتم خلال أسابيع  والفترة  التي حددناها هي سريعة جدًا لانه في العادي  وفي الظروف المعتادة فإن إكتشاف لقاح  قد يستغرق عدة أعوام قد تصل إلى عشرة أعوام .
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