مصابة بـ كورونا توجه رسالة من داخل الحجر الصحى بأسيوط

قالت رباب فتحى من داخل الحجر الصحى بأسيوط،إن والدها توفى فى مستشفى عزل المنيا، ولم تتمكن الأسرة من تشييع جنازته كونهم جميعًا فى مستشفيات العزل المتفرقة بعدد من المحافظات، موضحة أن والدها أصيب بفيروس كورونا فى بداية شهر رمضان الكريم، ولكن الطبيب شخصه على أنه دور برد عادى، ولكن عندما تدهورت حالته وأجريت له مسحة تبين إصابته.





وأضافت "رباب "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها ظهرت عليها الأعراض وشقيقها وتم نقلهما إلى أسيوط، بينما أبيها ذهب إلى محافظة المنيا، فيما نقلت والدتها إلى مستشفى عزل بنى سويف، وتابعت:"كان نفسى أكون جنب والدى .. ولكن ربنا بعدنا عنه علشان منشفش ألمه..هو منتظرنا فى مكان أجمل من اللى حنا فيه بكتير..احتسبناه شهيدًا عند الله سبحانه وتعالى".





ولفتت رباب محمد، إلى أن هناك أرواحا ستزهق بسبب فيروس كورونا، أولًا لاستهتار البعض من المواطنين بخطورة الفيروس القاتل، وثانيًا بسبب التشخيص الخاطئ من قبل الأطباء فى بداية ظهور الفيروس على المصابين.