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رياضة

حسام حسن: احتفالي على طريقة مؤمن زكريا سبب تعثر انتقالي للزمالك.. فيديو

الأحد 17/مايو/2020 - 03:53 ص
حسام حسن
حسام حسن
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محمد رشاد
أكد حسام حسن مهاجم سموحة، أن فرج عامر رئيس ناديه وعده بالانتقال للأهلي أو الزمالك نهاية الموسم، بشرط أن يظهر بمستوى جيد ويسجل الأهداف.

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وقال حسام حسن نجم سموحة في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون تايم سبورتس" عن أفضل مهاجم في مصر هذا الموسم: "حسام حسن".

وأضاف: "الفنان عمرو وهبة كتب بعد مباراة مصر والكونغو التي حسمت التأهل لكأس العالم -اللهم حظ حسام حسن ومحمد فتحي- أخذا مكافأة مليون ونصف المليون- بعدها مباشرًة تعرضت للإصابة بخلع في الكتف، وتبرعنا بالمكافأة كلها لصندوق تحيا مصر".

وواصل: "لم أنتقل للأهلي الموسم الماضي بسبب ضعف المقابل المادي، ما سمعته كان 20 مليون جنيه إضافة للاعبين، ولكن فرج عامر كان يريد رقمًا أعلى، وعلمت أن احتفالي بهدفي في الزمالك على طريقة مؤمن زكريا هو ما منعني من الانتقال نهاية الموسم، بعد حديث بعض الوكلاء معي".

وتابع: "هكذا تكتسب الخبرات ولو عاد بي الزمن لن أكرر احتفالي، وكان يتم استبعادي من المنتخب لصالح مهاجمين آخرين يلعبون في الأهلي والزمالك بسبب الجماهيرية، والإعلام كان يساندهما بشكل كبير، ونال بعض اللاعبين مجاملة من هيكتور كوبر في قائمة كأس العالم، فلقد لعبت نهائي الكأس في هذا الموسم وأحرزت مع فريقي 10 أهداف وكنت أرى أنه يجب أن أكون متواجدًا في المونديال".

واختتم: "فرصتي في التواجد بمنتخب مصر أصبحت أكبر بعد تولي حسام البدري المسؤولية لأنه مقتنع بي وكان يريد ضمي للأهلي أثناء تواجده كمدرب للأحمر، وسموحة يريد عالٍ سعر للتفريط في ولكن أسعار اللاعبين لن تعود كما كانت بسبب كورونا".
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