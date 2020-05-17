حسام حسن: وليد صلاح الدين رفض انضمامي لناشئي الأهلي.. فيديو

أكد حسام حسن مهاجم فريق سموحة أنه في بداية مشوراه الكروي توجه لـ اختبارات الناشئين في النادي الاهلي، ولكن وليد صلاح الدين نجم النادي ورئيس القطاع وقتها رفض انضمامه.
وأضاف حسام حسن في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 2 " أنه اصر عقب ذلك على التالق وتقديم اداء رائعا من أجل ان يجبر وليد صلاح الدين على الاشاده به عقب ذلك، مشددا على انه يشعر بحاله سعادة غامرة لما حققه ولاشاده الجميع به.
وتابع أنه توجه عقب عام لـ اختبارات الناشئين في الزمالك ولكنه لم يوفق ايضا.
واكمل أن والده كا يرفض دائما ان يمتهن كرة القدم وكان يتوجه من وراء والده لاجراء الاختبارات.