تظاهرات ضد كورونا في بريطانيا .. والقبض على شقيق زعيم معروف.. صور

تجاهل عشرات المتظاهرين بمن فيهم شقيق زعيم حزب العمل البريطاني السابق «جيريمي كوربين» التحذيرات الصحية للتجمع في هايد بارك بلندن، ودعوا إلى إنهاء الإغلاق الذي تم فرضه في بريطانيا للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.





تكدس المتظاهرون فوق بعضهم البعض وتم رفع لافتات كتب عليها "الحرية ضد الخوف" عاليًا من قبل المحتجين، في الوقت الذي أطلق عليهم اسم (Covidiots) نتيجة لاحتجاجهم على ما يعتقدون أنه" فيروس مزيف " وفقًا لصحيفة مترو.





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اندلعت الاشتباكات بين المتظاهرين ورجال الشرطة، وقد تم إلقاء القبض على «بيرس كوربين» شقيق الزعيم السابق لحزب العمل، حيث صرخ كوربين في مكبر صوت قائلًا بأن تقنية الجيل الخامس 5G الصينية ترتبط بنشر وباء فيروس كورونا المستجد وهما عبارة عن "مجموعة من الأكاذيب لغسل دماغك والحفاظ على النظام".

وأضاف أيضًا: "التطعيم ليس ضروريًا" و"أبراج شبكات الجيل الخامس 5G سيتم تثبيتها في كل مكان"، مضيفًا إلى أن تقنية 5G تعزز من الإصابة بمرض كوفيد، لذا فهم يعملون معًا"، وكانت منظمة الصحة العالمية قد نفت من قبل أي علاقة بين كورونا وشبكات الجيل الخامس الصينية، ولا يمكن للفيروس الانتقال عبر موجات الراديو أو شبكات المحمول، والدليل انتشاره في دول لا يوجد بها أبراج 5G.





تم أخذ كوربين بالقوة بعد رفضه المغادرة.





جدير بالذكر أنه قد توفي أكثر من ربع مليون شخص بسبب فيروس كورونا المستجد هذا العام على الرغم من إجراءات الإغلاق العالمية غير المسبوقة التي تهدف إلى الحد من انتشاره.