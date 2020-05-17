تركيا الأسوأ وإسرائيل الأولى.. تعرف على ترتيب الدول الأقوى في مواجهة كورونا

تصدرت دولة الاحتلال الإسرائيلي المرتبة الأولى على المستوى العالمي، في إجراءات الوقاية اللازمة للحد من تفشي فيروس كورونا.





ورتب مركز الأبحاث البريطاني "دي.كيه.جي"، أكثر من 100 دولة في العالم من حيث فعاليتها في التعامل مع فيروس كورونا، حيث احتلت ألمانيا المرتبة الثانية، بينما تلتها كوريا الجنوبية وأستراليا، ثم الصين.





وعلى المستوى العربي، جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى والـ18 عالميًا، فيما جاءت الكويت الثانية عربيًا.





وجاءت تركيا في مرتبة متدنية للغاية في القائمة، حيث احتلت المرتبة الـ36 تلتها سلطنة عمان وسلوفاكيا ولاتيفيا، ثم سلوفانيا التي احتلت المرتبة الأخيرة.