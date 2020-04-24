بفارق 8 أضعاف.. السعودية تتقدم على تركيا في مواجهة كورونا

بإشادة دول العالم ووزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، نجحت المملكة العربية السعودية في مواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره داخل المملكة، حيث كانت من أوائل الدول العربية التي طبقت الإجراءات الاحترازية لمكافحة الوباء، وأبرزها تعليق رحلات السياحة والعمرة والصلاة داخل الحرم، نهاية فبراير الماضي، الأمر الذي ظهرت نتائجه في السيطرة على الفيروس وتفادي سرعة انتشاره كما حدث في الصين وإيران وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول التي عانت وما زالت تعاني من وطأة الوباء.





لم يقف الأمر عند حد تعليق العمرة والصلاة داخل الحرم، بل توجت السعودية قرارها باتخاذ عدة إجراءات وقائية أخرى منها منع التجمعات بمختلف أشكالها سواء في المدارس والمؤسسات التعليمية أو المساجد أو الشركات ومقرات العمل، وأخيرا فرض حظر التجول بالمملكة وإلزام المواطنين بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، الأمر الذي ظهرت نتائجه أيضا في مزيد من السيطرة على كورونا مقارنة بدول أخرى تزامن فيها انتشار الوباء مع المملكة ومنها تركيا على سبيل المثال، وفقا لصحيفة سبق السعودية.





في الثاني من مارس الماضي، ظهر فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية، بعدها بـ9 أيام من ذات الشهر، ظهر الفيروس في تركيا، لكن اختلفت الاحصائيات والأرقام الخاصة بانتشار الفيروس وارتفاع حالات الإصابة، والتي أظهرت تقدم المملكة في المواجهة والسيطرة مقارنة بتركيا، حيث وصل عدد الإصابات في الأولى 12.772 حالة مقابل 98.674 حالة في الثانية، وفقا لما أعلنه وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، بمقدار ثمانية أضعاف.



