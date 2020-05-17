الكشف على الطلاب وتعقيم اللجان وورق الامتحانات.. إجراءات وزارة التعليم لاختبارات الثانوية العامة

وجه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، رسالة إلى أولياء الأمور بشأن امتحانات الثانوية العامة التى سيخوضها ذووهم.



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وأكد "شوقى"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "تن" تقديم الإعلامى نشأت الديهى، أنه تمت مناقشة كافة تفاصيل الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا فى ظل خوض 653 ألف طالب امتحانات الثانوية العامة و777 ألف طالب بامتحانات الدبلومات الفنية، يشرف عليها 500 ألف من أعضاء هيئة التدريس فى 150 ألف لجنة للتعليم العام والفنى.





وتابع وزير التربية والتعليم، أنه تم وضع اختيارات أمام طلبة الثانوية العامة، بتأجل الامتحانات لمدة عام آخر، حتى انحسار وباء فيروس كورونا، أو خوض الامتحانات هذا العام.



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وختم حديثه، قائلًا "بنطمن كل أولياء الأمور والطلبة كل شئ سيكون على ما يرام،حيث تم دراسة كافة التفاصيل الخاصة بإجراء الامتحانات ومنها طريقة دخول الطلبة اللجان، تعقيم اللجان والكشف على الطلبة، وتوزيع مواد تعقيم عليهم"، معقبا "حتى ورق الامتحانات نفسه سيتم تعقيمه فى المطابع".



