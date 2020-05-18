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وزير التعليم يكشف عن موعد امتحانات الثانوية العامة ..فيديو

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:17 ص
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الدولة بدأت من 15 يونيو التعايش تدريجيا مع فيروس كورونا، وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية التى تفيد باستمرار فيروس كورونا لفترة زمنية.


وأضاف الدكتور طارق شوقي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أنه تم التنسيق مع مؤسسات الدولة لعقد امتحانات الثانوية العامة بدءا من 21 يونيو القادم.


وتابع وزير التربية والتعليم، أن الصحة العالمية والأبحاث العلمية أفادت بأن فيروس كورونا سوف يستمر لمدة لا تقل عن عام ونصف وعلينا التعايش معه.


وأوضح الدكتور طارق شوقي، أن تأجيل امتحانات الثانوية العامة لبعد 21 يونيو سيكون بلا نتائج ولا فرق بين 21 يونيو أو 21 أغسطس، مشيرا إلي أن الوزارة ستتخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب ضد أي مخاطر.


وأشار إلي أنه، إذا تم إلغاء العام الدراسي الحالي للطلاب سوف تكون خسارة كبيرة لهم وبهذا سوف نكون قد أهدرنا عاما من أعمارهم بلا فائدة.

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