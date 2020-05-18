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رياضة

الاتفاق السعودي يكشف موقف أزارو النهائي

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:25 ص
صدى البلد
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عبد الحكيم أبوعلم
حسم فريق الإتفاق السعودي الموقف النهائي للمغربي ولد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي.

وقال خالد العطوي مدرب الفريق في تصريحات لصحيفة الاقتصادية السعودية أن جميع اللاعبين الأجانب مستمرون مع الاتفاق، عدا اللاعب المغربي وليد أزارو المعار من نادي الأهلي المصري.

واضاف : "نعتقد أن استمرار اللاعبين الحاليين هو استقرار للفريق، لكن أزارو سيستمر إذا استؤنف الدوري حتى نهاية إعارته".

وأشار إلى أن الجهاز الفني منح اللاعبين إجازة إلى نهاية الشهر الحالي، نظرا لتوقف الدوري وقال: "ندري أن التدريبات الانفرادية والمنزلية ليست كالتدريبات الجماعية، لكن على أقل تقدير سيكون لديهم لياقة بدنية جيدة حال عودة المنافسات، ونحن متابعون ونراقبهم بشكل يومي".
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