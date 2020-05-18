الاتفاق السعودي يكشف موقف أزارو النهائي

وأشار إلى أن الجهاز الفني منح اللاعبين إجازة إلى نهاية الشهر الحالي، نظرا لتوقف الدوري وقال: "ندري أن التدريبات الانفرادية والمنزلية ليست كالتدريبات الجماعية، لكن على أقل تقدير سيكون لديهم لياقة بدنية جيدة حال عودة المنافسات، ونحن متابعون ونراقبهم بشكل يومي".