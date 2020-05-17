بعد حلقته في رامز مجنون رسمي .. وليد أزارو يرد الجميل لـ أشرف بن شرقي بهذه الطريقة









وعلق أزارو على تصريحات بن شرقى مع رامز جلال بكتابة جملة قصيرة : "أفضل أصدقائي" عبر حسابه على إنستجرام.









ونشر وليد أزارو صورة تبرز لقطات من مقلب رامز جلال في مواطنه المغربي بن شرقي.









وأكد أشرف بن شرقى نجم الزمالك خلال البرنامج حبه الشديد لـ"أزارو" رغم أهلاويته.









وكان بن شرقي، تحدث عن مواطنه أزارو، أثناء استضافته في برنامج "رامز مجنون رسمي"، ليؤكد أن علاقة صداقة قوية تجمعه بلاعب الأهلي، رغم أنه أحد عناصر الغريم التقليدي، قائلًا:وليد أزارو حبيبي حتى لو أهلاوي" ليرد عليه: صديقي المقرب.

حرص وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي على رد الجميل لمواطنه الدولى المغربى أشرف بن شرقي لاعب الزمالك، بعد التصريحات التي أدلى بها نجم الفريق الأبيض خلال ظهوره في برنامج رامز مجنون رسمي الذي يقدمه الفنان رامز جلال.