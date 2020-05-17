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رياضة

أمرابط نجم النصر السعودي يبني مسجدًا في هولندا

الأحد 17/مايو/2020 - 09:16 ص
نور الدين أمرابط
نور الدين أمرابط
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إسراء أشرف
قرر المغربي نور الدين أمرابط نجم النصر السعودي، أن يبني مسجدًا، في مدينة أوتريخت التي تقيم فيها أسرته، في هولندا، بحسب صحيفة "الرياضية".

وسافر أمرابط إلى هولندا، قبل بداية شهر رمضان، إلى حيث تقيم عائلته في مدينة أوتريخت، وسيتم إنشاء المسجد في هذه المدينة التي يقضي بها معظم أوقات إجازاته.

ونشر لاعب النصر مقطع فيديو يعلن من خلاله أنه بصدد بناء مسجد في هولندا، وكشف خلاله تفاصيل خطته لبناء المسجد مع إظهار النماذج الأولى لتصاميم البناء.

وقال أمرابط في مقطع الفيديو : "أنا هنا في هولندا، نحاول أن نبني مسجدا، وهذه هي النماذج الأولى، ماذا تعتقدون؟".

وتسبب فيروس كورونا في تعليق النشاط الكروي في السعودية، وفي أغلب دول العالم، منذ منتصف مارس الماضي.

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