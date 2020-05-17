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رياضة

ويليان عن الانتقال لـ توتنهام: لم أتحدث مع مورينيو منذ فترة

الأحد 17/مايو/2020 - 05:15 ص
ويليان ومورينو
ويليان ومورينو
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محمد رشاد
كشف لاعب فريق تشيلسي، ويليان، حقيقة دخوله في محادثات مع مدرب فريق توتنهام جوزيه مورينيو من أجل الانضمام إلى الديوك، خلال موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

وسينتهي العقد الحالي للاعب البرازيلي مع البلوز، في يونيو القادم.


وأكد ويليان، في تصريحات سابقة، إنه لا ينوي التوقيع على عقد جديد مع تشيلسي نظرًا لعدم توصلهما إلى اتفاق بشأن ذلك الأمر.

وذكرت تقارير صحفية مختلفة أن مورينيو أجرى محادثات مع ويليان لحثه على فكرة لم الشمل، في توتنهام، حيث سبق لهما العمل سويًا في تشيلسي.

وقال ويليان في تصريحات نشرتها صحيفة "ذا صن" الإنجليزية: "لم يكن هناك أي تواصل بيني وبين مورينيو مؤخرًا".

وأضاف: "حتى الآن لم أغادر منزلي مرة واحدة بسبب قواعد العزل، لذلك عندما رأيت التقارير التي تدعي وجود لقاء بيني وبين مورينيو، شعرت بالدهشة تمامًا".

وواصل: "لم أتحدث معه عبر الهاتف، ولم أقابله أيضًا، لأنني لم أخرج من منزلي، بصراحة شديدة هذه التقارير ليست صحيحة".

وأوضح: "من المؤكد أن لدي علاقة جيدة مع مورينيو وأحيانًا نتبادل الرسائل ولكن في الأونة الأخيرة لم يكن هناك شيء من هذا القبيل".
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