AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول تعليق من مرتضى منصور على ظهور أشرف بن شرقى مع رامز جلال

الأحد 17/مايو/2020 - 09:02 ص
بن شرقي
بن شرقي
Advertisements
منتصر الرفاعي
قرر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إلغاء الغرامة المالية التي تم توقيعها على أشرف بن شرقي لاعب الفريق بعد إجرائه حلقة في برنامج الفنان رامز جلال الرمضاني.

وقال مرتضى منصور في تصريحات خاصة، إنه قرر إلغاء غرامة النصف مليون جنيه، التي وقعتها على اللاعب المغربي بعدما قام بن شرقي بضرب المدعو رامز جلال، في نهاية الحلقة.

وعلق على مطالبة رامز جلال بن شرقي بالهروب من مواجهة الأهلي قائلا: أين دور مكرم محمد أحمد مما يحدث وهو يترك مقدم برنامج المقالب يشعل الفتنة بين الناديين الأكبر فى الوطن العربى وقارة إفريقيا. 

وشددد على أنه سيبث فيديو لكشف المستوى اليوم الأحد. 


وكان المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، قد أكد وجود شرط جزائي في عقده مع نادي الزمالك، والذي يمتد لمدة 3 مواسم.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة ام بي سي مصر خلال برنامج المقالب الشهير رامز مجنون رسمي: لم أندم على أي قرار اتخذته في مشواري الكروي على الإطلاق.

وطلب رامز جلال من بن شرقي ادعاء الإصابة بشد في العضلة الضامة قبل مباراة الزمالك والأهلي القادمة ولكن نجم الزمالك رد قائلا: لن أقوم بذلك مطلقًا.

وعلق المغربي أشرف بن شرقي على حديث رامز جلال بخصوص تتويج نادي الوداد ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي قائلًا: "معلش".

وحل المغربي أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك ضيفا على رامز جلال في برنامج المقالب الشهير رامز مجنون رسم، ليكون الضيف الثاني من الزمالك بعد طارق حامد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تغريمه نصف مليون جنيه بسبب ظهوره مع رامز.. هاشتاج طارق حامد يتصدر تويتر

برنامج المقالب الأسخف.. مشاهير يهاجمون رامز جلال

بعد طارق حامد.. رامز مجنون رسمي يورط نجما زملكاويا آخر

مرتضى منصور يتدخل لوقف إذاعة حلقة بن شرقي في رامز مجنون رسمي

تعليق طارق حامد بعد إلغاء مرتضى منصور العقوبة الموقعة عليه

نجم الزمالك الضحية الجديدة لـ رامز مجنون رسمي الليلة

ترشيحاتنا

في ذكرى وفاة وردة.. تعرف على سر منعها من دخول مصر

أثناء إزالة الطلاء .. زوجان يعثران على كنز أثري في الحائط

أخبار الرياضة.. أشرف صبحي يحسم مصير الدوري.. والأولمبية تحدد مدة انتخابات اتحاد الكرة

عيار 24 يسجل 862 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الأحد 17-5-2020

ضوء الشمس السلاح السحري لـ مكافحة كورونا

إعلامية كويتية: شائعات قطر عن مصر والإمارات المسمار الأخير في نعش الدوحة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرضى السكر مهددون بكورونا.. ما السر؟

أول حالة في بريطانيا .. مضاعفات خطيرة من فيروس كورونا على الأطفال

بعد تخفيضها 40 ألف جنيه.. سعر ومواصفات شيفروليه ماليبو chevrolet malibu.. صور