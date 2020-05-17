أول تعليق من مرتضى منصور على ظهور أشرف بن شرقى مع رامز جلال





وقال مرتضى منصور في تصريحات خاصة، إنه قرر إلغاء غرامة النصف مليون جنيه، التي وقعتها على اللاعب المغربي بعدما قام بن شرقي بضرب المدعو رامز جلال، في نهاية الحلقة.





وعلق على مطالبة رامز جلال بن شرقي بالهروب من مواجهة الأهلي قائلا: أين دور مكرم محمد أحمد مما يحدث وهو يترك مقدم برنامج المقالب يشعل الفتنة بين الناديين الأكبر فى الوطن العربى وقارة إفريقيا.





وشددد على أنه سيبث فيديو لكشف المستوى اليوم الأحد.









وكان المغربي أشرف بن شرقي لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، قد أكد وجود شرط جزائي في عقده مع نادي الزمالك ، والذي يمتد لمدة 3 مواسم.





وأضاف في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة ام بي سي مصر خلال برنامج المقالب الشهير رامز مجنون رسمي: لم أندم على أي قرار اتخذته في مشواري الكروي على الإطلاق.







وطلب رامز جلال من بن شرقي ادعاء الإصابة بشد في العضلة الضامة قبل مباراة الزمالك و الأهلي القادمة ولكن نجم الزمالك رد قائلا: لن أقوم بذلك مطلقًا.





وعلق المغربي أشرف بن شرقي على حديث رامز جلال بخصوص تتويج نادي الوداد ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي قائلًا: "معلش".





وحل المغربي أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك ضيفا على رامز جلال في برنامج المقالب الشهير رامز مجنون رسم، ليكون الضيف الثاني من الزمالك بعد طارق حامد.