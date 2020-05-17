الزمالك ينهي اتفاقه مع حسام حسن مهاجم سموحة

أنهى مسؤولو نادي الزمالك الاتفاق مع حسام حسن مهاجم الفريق لنادي سموحة من أجل الانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء مطلع الموسم المقبل.
ويرغب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني الزمالك في تدعيم هجوم الفريق الأبيض بلاعب هداف .
وأكد مصدر مطلع داخل الزمالك أن حسام حسن نجم سموحة وافق علي جميع تفاصيل تعاقده مع القلعة البيضاء بما فيها الاتفاق المالي.
ويتبقى حسم الصفقة مع نادي سموحة، وتوقيعه على العقود، وسط مخاوف بيضاء من مغالاة فرج عامر رئيس النادي في مطالبه المادية للتفريط فى خدمات حسام حسن.
وأكد المصدر أنه سيتم عرض رحيل عمر السعيد أو محمد عنتر بشكل نهائي من ضمن الصفقة من أجل إنهائها ودفع مقابل مالي مليون جنيه، دون إعارة أي لاعب اآخر.