الزمالك ينهي اتفاقه مع حسام حسن مهاجم سموحة

أنهى مسؤولو نادي الزمالك الاتفاق مع حسام حسن مهاجم الفريق لنادي سموحة من أجل الانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء مطلع الموسم المقبل.

أنهى مسؤولو نادي الزمالك الاتفاق مع حسام حسن مهاجم الفريق لنادي سموحة من أجل الانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء مطلع الموسم المقبل.

ويتبقى حسم الصفقة مع نادي سموحة، وتوقيعه على العقود، وسط مخاوف بيضاء من مغالاة فرج عامر رئيس النادي في مطالبه المادية للتفريط فى خدمات حسام حسن.

ويتبقى حسم الصفقة مع نادي سموحة، وتوقيعه على العقود، وسط مخاوف بيضاء من مغالاة فرج عامر رئيس النادي في مطالبه المادية للتفريط فى خدمات حسام حسن.