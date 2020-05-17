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رياضة

الزمالك ينهي اتفاقه مع حسام حسن مهاجم سموحة

الأحد 17/مايو/2020 - 09:14 ص
حسام حسن مهاجم سموحة
حسام حسن مهاجم سموحة
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منتصر الرفاعي
أنهى مسؤولو نادي الزمالك الاتفاق مع حسام حسن مهاجم الفريق لنادي سموحة من أجل الانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء مطلع الموسم المقبل.

ويرغب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني الزمالك في تدعيم هجوم الفريق الأبيض بلاعب هداف .

وأكد مصدر مطلع داخل الزمالك أن حسام حسن نجم سموحة وافق علي جميع تفاصيل تعاقده مع القلعة البيضاء بما فيها الاتفاق المالي.

ويتبقى حسم الصفقة مع نادي سموحة، وتوقيعه على العقود، وسط مخاوف بيضاء من مغالاة فرج عامر رئيس النادي في مطالبه المادية للتفريط فى خدمات حسام حسن.

وأكد المصدر أنه سيتم عرض رحيل عمر السعيد أو محمد عنتر بشكل نهائي من ضمن الصفقة من أجل إنهائها ودفع مقابل مالي مليون جنيه، دون إعارة أي لاعب اآخر.
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