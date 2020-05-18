في عيد ميلادها.. آثار الحكيم: هالة سرحان تحرشت بي لمدة 3 أيام

قالت الفنانة آثار الحكيم في تصريحات قديمة لها، إن الإعلامية هالة سرحان لم تتوقف عن مهاجمتها إلا عندما اتصلت برجل الأعمال حسن راتب، صاحب قنوات المحور، والذي أمر سرحان بالتوقف عن مهاجمتها، وأرجعت الحكيم موقف هالة سرحان منها، بأنها تريد "تأمين نفسها"، بالدفاع عن برنامج قناة أخرى، حتى تجد مكانا آخر تعمل فيه بعد فشلها في برنامجها الحالي بقناة المحور.

وقالت آثار خلال لقائها في برنامج "ولا تحلم" على قناة "الحياة 2"، إن "هالة تحرشت بي لمدة 3 أيام في 3 حلقات متتالية واغتابتني.. وتعجبت من عدم استضافتها لي، ولكنها لا تستطيع القيام بذلك في الأساس.. كما أن برنامجها فاشل".

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أما عن أزمتها مع برنامج رامز جلال "رامز قرش البحر"، وصفت الحكيم ما نشر عن تقاضيها مبلغ مليون جنيه من البرنامج بـ"الأكاذيب"، مؤكدة أن رفعها قضية ضد البرنامج أمام القضاء جاء ردًا على ما وصفته بالغش والخداع الذي تعرضت له.



