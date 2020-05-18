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مرأة

الملابس الداكنة والماء الساخن أبرزها.. 10 أخطاء فى الطقس الحار

الإثنين 18/مايو/2020 - 02:04 م
هانى الناظر
هانى الناظر
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هاجر هانئ
حذر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقًا، من بعض الأخطاء التى يجب تجنبها لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة.

وكتب هاني الناظر على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ، مجموعة من الأخطاء الشائعة خلال هذه الايام الحارة، أبرزها: 

-ارتداء ملابس داكنة اللون غير قطنية أثناء النهار
- عدم ارتداء الفانلات القطنية تحت الملابس 
- الوقوف في شمس الظهيرة بدون غطاء للرأس او شمسية يد 


- خروج البنات والسيدات بمستحضرات تجميل علي الوجه نهارا والتعرض للشمس 
- الاستحمام بماء ساخن او دافئ 
- الجلوس أمام المروحة او التكييف والملابس مبتلة بالعرق 
- ترك المنزل والخروج والتكييف او المروحة في حالة تشغيل 
- ارتداء الجوارب فترات طويلة دون تهوية أصابع القدم 
- عدم تجفيف ما بين أصابع القدم وترك الماء بها 
-قلة شرب المياه ما بين الإفطار والسحور




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