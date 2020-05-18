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ثقافة

ثلاثون حربًا وحب.. كتاب جديد للكاتبة صفاء الهبل

الإثنين 18/مايو/2020 - 02:10 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
صدر حديثًا عن دار الآن ناشرون وموزعون، كتاب جديد بعنوان "ثلاثون حربًا.. وحب"، للكاتبة صفاء الهبل، وتسرد فيه تفصيلات الحرب على نحوٍ حكائي مجرد، فتأخذ القارئ معها في تمثلات متعددة لثنائية الحرب والحب عبر نصوص مفتوحة، تزاوج فيها بين النفَسين السردي والشعري.

ويشتمل الكتاب على سبعين نصًا أثارت الكاتبة من خلالها كثيرًا من الاستفهامات، وحاولت زحزحة مفهوم الحرب إلى أبعد مما هو منظور زمنيًا وبنيويًا؛ إذ تتجاوز الحرب، وفق رؤيتها، معنى الصراع باستخدام الآلة القاتلة، إلى صراع الإنسان مع عالمه الداخلي، وصراعه مع كل ما هو محيط به.

وتكشف الكاتبة أنها تخاطب عبر هذه النصوص سنوات عمرها الثلاثين، التي استُمدَّ عنوان العمل منها فتقول: "ما الذي سأقول لتلك السنوات التي مضت دون أن أدرك مرورها من بين يدي، أودّع هذه الحقبة بالنعناع، وأستقبل ما سيأتي بالحب وأنتهي منه بفنجان".

يُذكر أن المؤلفة ناشطة في الأعمال التطوعية ومبادرات الأعمال الخيرية، صدرت لها قبل هذا العمل رواية بعنوان "قدري فراشة" 2013.
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