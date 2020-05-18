الترجي التونسي يسعى لـ ضم زميل تريزيجيه السابق

كشفت بعض التقارير التونسية عن سعى نادي الترجي لـ ضم ياسين مرياح نجم فريق أولمبياكوس اليوناني والمنتخب التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وأكدت صحيفة " الشروق " التونسية أن الترجي يسعى لضم نجم الفريق اليوناني لـ تدعيم خط الدفاع خاصة في عقب الهزيمة أمام الزمالك في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا ووداع البطولة.









شمس الدين الذوادي نجم الفريق بالإضافة لـ القائد خليل شمام وأضافت الصحيفة أن النادي يترقب رحيل





وتابعت الصحيفة أن النادي سعى لضم اللاعب من قبل عندما كان لاعبا في فريق الصفاقسي





وانضم مرياح البالغ من العمر 26 عاما لصفوف أولمبياكوس في 2018 قادما من الصفاقسي التونسي واعير عقب ذلك لـ فريق قاسم باشا ليزامل محمود تريزيجيه نجم الفريق السابق و استوف فيلا الحالي



