اجتمع بمحافظ الدقهلية منذ أيام بدون كمامة.. كورونا يهدد وزير التنمية المحلية

يهدد شبح الإصابة بفيروس كورونا ، كل من التقى بمحافظ الدقهلية من المسئولين على مدار الأيام الماضية.





وكان محافظ الدقهلية التقى في 14 مايو الماضي، اللواء محمود شعراوي ، وزير التنمية المحلية في مقر الوزارة، لبحث عدد من الملفات، وتم اللقاء بدون كمامات.





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وطبقا للإجراءات الوقائية ربما يحتاج اللواء محمود شعراوي إلى إجراء الفحوصات للتأكد من عدم الإصابة أيضًا.





وتم خلال اللقاء متابعة جهود المحافظة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء فيما يخص إزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والبناء العشوائي والمخالف والبناء على الأراضي الزراعية.





وكانت أكدت مصادر مطلعة إصابة الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية بفيروس كورونا، بعد ساعات من إعلان إصابة مدير عام الشئون البيئية بالمحافظة.





وقال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إنه بدأ يشعر بأعراض كورونا، وتم أخذ عينات منه وتم ثبوت إيجابية الحالة.



