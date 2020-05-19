AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

اجتمع بمحافظ الدقهلية منذ أيام بدون كمامة.. كورونا يهدد وزير التنمية المحلية

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 12:13 ص
لقاء وزير التنمية
لقاء وزير التنمية المحلية بمحافظ الدقهلية
Advertisements
إيمان البكش
يهدد شبح الإصابة بفيروس كورونا، كل من التقى بمحافظ الدقهلية من المسئولين على مدار الأيام الماضية.

وكان محافظ الدقهلية التقى في 14 مايو الماضي، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية في مقر الوزارة، لبحث عدد من الملفات، وتم اللقاء بدون كمامات.


وطبقا للإجراءات الوقائية ربما يحتاج اللواء محمود شعراوي إلى إجراء الفحوصات للتأكد من عدم الإصابة أيضًا.

وتم خلال اللقاء متابعة جهود المحافظة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء فيما يخص إزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والبناء العشوائي والمخالف والبناء على الأراضي الزراعية.

وكانت أكدت مصادر مطلعة إصابة الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية بفيروس كورونا، بعد ساعات من إعلان إصابة مدير عام الشئون البيئية بالمحافظة.

وقال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إنه بدأ يشعر بأعراض كورونا، وتم أخذ عينات منه وتم ثبوت إيجابية الحالة. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رجعوا الدفاتر .. إلغاء التوقيع بالبصمة في الدقهلية بسبب كورونا

وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظ الدقهلية منظومة المخلفات الصلبة

وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظ الدقهلية منظومة المخلفات الصلبة.. ويستعرض البروتوكول الثلاثى لتنفيذ مصنع لتدوير المخلفات بمنطقة سندوب

شعراوي يتابع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالغربية.. صور

إزالة 460 حالة تعد واستعادة 12 فدانا من أملاك الدولة بالدقهلية

شعراوي يبحث مع محافظ السويس جهود إزالة التعديات على الأراضي.. ويؤكد: لا تهاون في استرداد ممتلكات الدولة كاملة

ترشيحاتنا

كمال درويش يكشف سبب تحويل وجهة لقب نادي القرن الإفريقي من ميت عقبة إلى الجزيرة

خلفة البنات عار .. العثور على طفلتين «أحياء» داخل بئر عمقه 15 مترًا في قنا

الرئيس السيسى يبحث تطوير التعليم العالي والبحث العلمي لمواجهة كورونا

إحالة المتهم بدهس شاب في أكتوبر للمحاكمة الجنائية العاجلة

إصابة محافظ الدقهلية بـ كورونا

لن تكون النتيجة جيدة كما توقعنا.. خبراء: فتح المطاعم والحدائق يمثل كارثة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية أكلة .. حفر اسمه على مقبرة رخميرع فما السر وراء الفطير المشلتت؟

نيسان تصور إعلانها الجديد لموديل 2020 بنسخة GT-R .. فيديو وصور

فى ذكرى ميلاد مجدد الموسيقى .. أسرار زواج عبده الحامولى من ألمظ و4 غيرها