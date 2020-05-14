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أخبار البلد

وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظ الدقهلية تقييم أداء القيادات وزيادة الموارد الذاتية

الخميس 14/مايو/2020 - 10:39 ص
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية يجتمع مع محافظ الدقهلية
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ايمان محمد
استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وذلك بمقر الوزارة.

وتم خلال اللقاء متابعة جهود المحافظة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء فيما يخص إزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والبناء العشوائي والمخالف والبناء على الأراضي الزراعية.

واستعرض الدكتور أيمن مختار خلال اللقاء نتائج الإزالات التي حققتها المحافظة في إزالة التعديات، حيث تم إزالة ٤٦٠ حالة تعد واستعادة أكثر من ١٢ فدان اراضي زراعية و١٥ ألف متر من أملاك الدولة. 

حيث أشاد شعراوي بالجهود التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون ومديرية الأمن لإزالة جميع التعديات التي تم حصرها، مشددا على أهمية استمرار كل الجهود لترسيخ هيبة الدولة. 

كما شهد الاجتماع استعراض جهود المحافظة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتطبيق قرارات مجلس الوزراء بكل حزم فيما يخص حظر التجول ومنع التجمعات. 

كما تابع شعراوي جهود توفير السلع الأساسية للمواطنين ومواجهة أي ممارسات احتكارية أو زيادة في الأسعار. 

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم أيضًا متابعة آخر المستجدات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة وإنشاء مصانع معالجة وتدوير المخلفات والمدفن الصحي الآمن ورفع التراكمات اليومية للقمامة، وما تم تنفيذه على أرض الواقع فيما يخص البروتوكول الثلاثي الذي تم توقيعه بين الوزارة والمحافظة والهيئة العربية للتصنيع فيما يخص مصنع سندوب لتدوير المخلفات وكذا باقي المناطق الأخرى بما يساهم في تحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا أهالي المحافظة. 

كما استعرض الوزير والمحافظ تقييم أداء قيادات الادارة المحلية بالمحافظة في كل المراكز والمدن والوحدات المحلية للدفع بأفضل العناصر وضخ دماء جديدة خلال الفترة المقبلة بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شهد اللقاء أيضًا بحث معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية بالمحافظة والمشروعات الجارية واتخاذ كل التدابير الخاصة بفيروس كورونا في هذه المشروعات لمنع انتشار الفيروس بين العاملين بها، وتم خلال اللقاء أيضًا بحث سبل زيادة الموارد الذاتية للمحافظة.
وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظ الدقهلية تقييم أداء القيادات وزيادة الموارد الذاتية
وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظ الدقهلية تقييم أداء القيادات وزيادة الموارد الذاتية
وزير التنمية المحلية يبحث مع محافظ الدقهلية تقييم أداء القيادات وزيادة الموارد الذاتية
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