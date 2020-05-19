شاهد.. قبل الإفطار أبطال الكيك بوكس يمارسون الرياضة فى الهواء الطلق

بعد فرض حظر التجوال بالشوارع و غلق الصالات الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، و منع التجمعات حفاظا على سلامة المواطنين ، لجأ ابطال الالعاب الرياضية لممارسة الرياضة فى الاماكن المفتوحة و الهواء الطلق للحفاظ على لياقتهم البدنية و صحتهم .





ورصت صدى البلد ممارسة المواطنين للرياضة بجانب اسوار حديقة الطفل بمدينة نصر قبل موعد الافطار .





وقال كابتن انس احد ابطال رياضة الكيك بوكس، ان ممارسة الرياضة تساعد على تقوية المناعة وهذا يساعد على القضاء على فيروس كورونا.





و اوضح كابتن انس في تصريح ل صدى البلد، انه لجأ الى جمع فريقه و ممارسة الرياضة فى الهواء الطلق للحفاظ على لياقتهم البدنية و تقوية مناعتهم و للحفاظ على ثبات وزنهم ، مشيرا الى ان اختياره لموعد ممارسة الرياضة قبل الافطار ، جاء لتسلية اللاعبين بعد انخفاض درجة الحرارة فى ذلك الوقت .





من جهتها، اضافت فرح احدى الفتيات الاتي يمارسن رياضة الكيك بوكس و الركض حول المكان، انها تمارس الرياضة منذ اكثر من سنة ولجأت الى ممارسة الرياضة بهذا المكان بعد اغلاق الصالات الرياضية مباشرة بسبب تدهور لياقتها البدنية بسبب الحجر المنزلى .





و اشار محمود احد الراكضين بالمكان ، انه لجأ لهذه الفكرة لتقوية مناعته و بناء جسم سليم .





وأوضحت مى إحدى لاعبى الكيك بوكس، انها لجأت للركض وممارسة الرياضة حول الحديقة للحفاظ على مستواها الرياضى و لياقتها البدنية.





وأكد محمد : انه لا يمكن لاحد التوقف عن ممارسة الرياضة نهائيا لذا لجأ لممارسة الرياضة بهذا المكان .





و اكدوا جميعا انه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اثناء الركض و ممارسة التمرينات من استخدام الكمامات و المطهرات و الحفاظ على المسافات بين اللاعبين .