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منوعات

شاهد.. قبل الإفطار أبطال الكيك بوكس يمارسون الرياضة فى الهواء الطلق

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:29 ص
صدى البلد
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كريم ناصر -كيرلس صلاح
بعد فرض حظر التجوال بالشوارع  و غلق الصالات الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، و منع التجمعات حفاظا على سلامة المواطنين ، لجأ ابطال الالعاب الرياضية لممارسة الرياضة فى الاماكن المفتوحة و الهواء الطلق للحفاظ على لياقتهم البدنية و صحتهم . 

ورصت صدى البلد ممارسة المواطنين للرياضة بجانب اسوار حديقة الطفل بمدينة نصر  قبل موعد الافطار . 

وقال كابتن انس احد ابطال رياضة الكيك بوكس، ان ممارسة الرياضة تساعد على تقوية المناعة وهذا يساعد على القضاء على فيروس كورونا.

 و اوضح كابتن انس في تصريح ل صدى البلد، انه لجأ الى جمع فريقه و ممارسة الرياضة فى الهواء الطلق للحفاظ على لياقتهم البدنية و تقوية مناعتهم و للحفاظ على ثبات وزنهم ، مشيرا الى ان اختياره لموعد ممارسة الرياضة قبل الافطار  ، جاء لتسلية اللاعبين بعد انخفاض درجة الحرارة فى ذلك الوقت . 

من جهتها، اضافت فرح احدى الفتيات الاتي يمارسن رياضة الكيك بوكس و الركض حول المكان، انها تمارس الرياضة منذ اكثر من سنة ولجأت الى ممارسة الرياضة بهذا المكان بعد اغلاق الصالات الرياضية  مباشرة بسبب تدهور لياقتها البدنية بسبب الحجر المنزلى . 

و اشار محمود احد الراكضين بالمكان ، انه لجأ لهذه الفكرة  لتقوية مناعته و بناء جسم سليم . 

وأوضحت مى إحدى لاعبى الكيك بوكس، انها لجأت للركض وممارسة الرياضة حول الحديقة  للحفاظ على مستواها الرياضى و لياقتها البدنية. 

وأكد محمد : انه لا يمكن لاحد التوقف عن ممارسة الرياضة نهائيا لذا لجأ لممارسة الرياضة بهذا المكان . 

و اكدوا جميعا انه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اثناء الركض و ممارسة التمرينات من استخدام الكمامات و المطهرات و الحفاظ على المسافات بين اللاعبين . 
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