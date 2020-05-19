شاهد.. ليفربول أول فريق يبدأ التدريبات في إنجلترا

أصبح ليفربول الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، الثلاثاء، أول فريق في إنجلترا، يعود للتدريبات، لأول مرة منذ أكثر من شهرين، تمهيدًا لاستئناف الدوري الإنجليزي ، بعد توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





كان أول الحاضرين إلى مقر تدريبات ليفربول، ا لثنائي جوردان هيندرسون، وفيرجيل فان دايك حيث ظهرا يقودان سياراتهما ويرتدون زي التدريب.





وكانت رابطة الدوري الإنجليزي، وافقت أمس، الإثنين، على عودة الفرق للتدريبات، في مجموعات صغيرة، بداية من اليوم الثلاثاء، ثم للتدر يبات الجماعية في الأسبوع المقبل، تمهيدًا لاستئناف المنافسات.



