AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شاهد.. ليفربول أول فريق يبدأ التدريبات في إنجلترا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 01:14 م
جوردان هيندرسون
جوردان هيندرسون
Advertisements
إسراء أشرف
أصبح ليفربول الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، الثلاثاء، أول فريق في إنجلترا، يعود للتدريبات، لأول مرة منذ أكثر من شهرين، تمهيدًا لاستئناف الدوري الإنجليزي، بعد توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية. 

كان أول الحاضرين إلى مقر تدريبات ليفربول، الثنائي جوردان هيندرسون، وفيرجيل فان دايك حيث ظهرا يقودان سياراتهما ويرتدون زي التدريب. 

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي، وافقت أمس، الإثنين، على عودة الفرق للتدريبات، في مجموعات صغيرة، بداية من اليوم الثلاثاء، ثم للتدريبات الجماعية في الأسبوع المقبل، تمهيدًا لاستئناف المنافسات.

وكانت أزمة كورونا، هددت تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي، الغائب عن أسوار "أنفيلد" منذ 30 عامًا، بعدما حققه إكلينيكًا، بتوسيع الفارق بينه وبين مانشستر سيتي الوصيف، إلى 25 نقطة.
شاهد.. ليفربول أول فريق يبدأ التدريبات في إنجلترا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليفربول في مواجهة الحسم أمام أتليتكو مدريد بدوري أبطال أوروبا.. اليوم

ماني: سأتقبل حرمان ليفربول من لقب الدوري الإنجليزي

غسيل الأطباق والبيض المقلي.. كيف يقضي كلوب وقته في الحجر المنزلي؟.. فيديو

ترشيحاتنا

فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية عبر هذا الرابط

الفلاحين تحذر: أزمة قادمة في البطاطس.. وخسائر كبيرة في الإنتاج

والأسبوع الثاني داخل منازلهم..مصادر: تقليل مدة العزل الإجباري للعائدين من الخارج إلى 7 أيام

علامات ليلة القدر2020 .. علي جمعة يكشف عن مفاجأة في موعدها

أدعية ليلة القدر الصحيحة المستجابة.. رددها للفوز بالجنة

أحمد السقا ضيف الحلقات الأخيرة من مسلسل الاختيار.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات هيونداي ايونك هايبرد hyundai ioniq hybrid .. فيديو وصور

خبراء يحذرون من ارتداء الكمامات الواقية من كورونا في عدة حالات

مستوحاة من الطائرات.. مواصفات هيونداي سوناتا 2020 hyundai sonata .. صور