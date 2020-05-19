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رياضة

استبعاد الجماهير لمدة عام.. ضربة قوية لأندية الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 10:12 ص
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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محمد السعيد
أكد مارك جيليت المستشار الصحي لرابطة الدوري الإنجليزي، أن غياب الجماهير عن مباريات مسابقة البريميرليج، قد تمتد لفترة تصل إلى عام، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال مارك جيليت في تصريحات أبرزتها صحيفة "الجارديان" البريطانية: "من الواضح أن الوضع الصحي الحالي في بريطانيا لن يتغير خلال فترة تترواح من 6 أشهر إلى عام".


وأضاف: "لن يسمح بتواجد الجماهير في المدرجات، إلا بعد استقرار الأوضاع الصحية في بريطانيا، بشكل كامل".

وتواجه أندية البريميرليج، خسائر فادحة، حال إقامة الموسم المقبل بدون تواجد الجماهير، لأنها ستخسر إيرادات المباريات، والتي تمثل نسبة كبيرة من دخلها.

يذكر أن الحكومة البريطانية، أبدت موافقتها مؤخرا، على استئناف مسابقة الدوري الإنجليزي، بداية من شهر يونيو المقبل.

ويحتل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي "بريميرليج" برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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