استبعاد الجماهير لمدة عام.. ضربة قوية لأندية الدوري الإنجليزي





وقال مارك جيليت في تصريحات أبرزتها صحيفة "الجارديان" البريطانية: "من الواضح أن الوضع الصحي الحالي في بريطانيا لن يتغير خلال فترة تترواح من 6 أشهر إلى عام".





كلوب يطالب بتتويج ليفربول بطلا لـ الدوري الإنجليزي اقرأ ايضا..





وأضاف: "لن يسمح بتواجد الجماهير في المدرجات، إلا بعد استقرار الأوضاع الصحية في بريطانيا، بشكل كامل".





وتواجه أندية البريميرليج ، خسائر فادحة، حال إقامة الموسم المقبل بدون تواجد الجماهير، لأنها ستخسر إيرادات المباريات، والتي تمثل نسبة كبيرة من دخلها.





يذكر أن الحكومة البريطانية، أبدت موافقتها مؤخرا، على استئناف مسابقة الدوري الإنجليزي ، بداية من شهر يونيو المقبل.





ويحتل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي "بريميرليج" برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.



