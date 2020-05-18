ألاردايس يطالب أندية الدوري الإنجليزي باحترام المخاوف الصحية للاعبين

قال سام ألاردايس مدرب إنجلترا السابق، نقلًا عن "رويترز"، إنه يجب على أندية الدوري الإنجليزي، التأكيد على اللاعبين أنه لن تُفرض عليهم أي تداعيات في حال عدم الرغبة في المخاطرة بصحتهم والعودة إلى ممارسة اللعبة بعد توقف طويل بسبب جائحة فيروس كورونا.



وتابع ألاردايس في تصريحات لصحيفة "تايمز"البريطانية: "يمكن تجهيز اللاعبين في غضون أربعة أسابيع لكن هذا أقل ما يثير القلق. أعتقد أن التحدي الأكبر بالنسبة للاعبين سيكون التعامل مع الجانب الذهني".



وأضاف: "أول شيء أود قوله كمدرب في هذا الموقف هو الحديث إلى كل اللاعبين... ومعرفة مدى رغبتهم في اللعب، سأؤكد عليهم أنه لن توجد أي تداعيات إذا قرروا أنه من الصعب عليهم اللعب".





وستعقد الأندية الإنجليزية اجتماعا طارئا يوم الاثنين للتصويت على قرار بعودة التدريبات الجماعية ضمن خطط محتملة لاستئناف الموسم في يونيو المقبل.





وواصل:"نحن جميعا نريد اللعب، لكن نحن جميعا نريد اللعب في ظروف آمنة... إذا شعر اللاعبون بالفزع فلن يكون بوسعهم تقديم أفضل مستوياتهم ما سيعرضهم للانتقادات بعد ذلك".



