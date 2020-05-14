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رياضة

الحكومة البريطانية تحدد موعد عودة الدوري الإنجليزي في يونيو.. تفاصيل

الخميس 14/مايو/2020 - 07:53 م
الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي الممتاز
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شيماء مصطفى
وافقت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، على عودة الدوري الإنجليزي الممتاز في يونيو المقبل.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، ذكر وزير الثقافة البريطانية، أوليفر دودن أن الحكومة وافقت على عودة الدوري الإنجليزي في يونيو.

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وأضاف أن لقاء اليوم مع اتحاد كرة القدم والدوري الإنجليزي كان "إيجابيا" وتم وضع خطة متقدمة لاستئناف الرياضة.

وأشار دودن إلى أن الخطة ستشمل توسيع نطاق البث المباشر للمباريات مع عرض بعضها بشكل مجاني للمشجعين.

وكان قادة آندية الدوري الإنجليزي الممتاز اجتمعوا الاثنين الماضي لمناقشة عودته، حيث ستقام المباريات خلف الأبواب المغلقة، للحد من انتشار فيروس كورونا.
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