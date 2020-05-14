مورينيو: لم أطلب تأجيل الدوري الإنجليزي

نفي البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام، ما تردد حول رغبته في تأجيل عودة الدوري الإنجليزي، بسبب الأوضاع الصحية التيس تشهدها بريطانيا، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت تقارير إنجليزية، أشارت أن مورينيو عارض فكرة استكمال الدوري الإنجليزي، في شهر يونيو، في ظل الظروف التي تشهدها بريطانيا.





وقال جوزيه مورينيو في بيان نشره نادي توتنهام:" لم أطلب تأجيل مسابقة الدوري الإنجليزي، كما زعمت وسائل الإعلام، أرغب في التدريب وعودة المسابقة، طالما أن الوضع آمن".





وتابع جوزيه مورينيو:" سعيد جدا بطريقة عمل اللاعبين خلال فترة تواجدهم في المنزل، وقدرتهم على الحفاظ على ليقاتهم البدنية.





يذكر أن الحكومة البريطانية، منحت رابطة الدوري الإنجليزي، الأثنين الماضي، الضوء الأخضر لاستئناف مسابقة الدوري الإنجليزي، بداية من شهر يونيو المقبل.





ويحتل فريق توتنهام المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي" بريميرليج" برصيد 41 نقطة.