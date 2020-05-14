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رياضة

اتجاه لتأجيل عودة الدوري الإنجليزي

الخميس 14/مايو/2020 - 10:34 ص
لقب الدوري الإنجليزي
لقب الدوري الإنجليزي
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محمد السعيد
أكد تقرير بريطاني أن هناك اتجاها من قبل رابطة الدوري الإنجليزي، لتأجيل موعد مسابقة البريميرليج، رغم موافقة الحكومة البريطانية، على استئناف المسابقة. 

وذكرت صحيفة " تليجراف" البريطانية، أن رابطة الدوري الإنجليزي تدرس تأجيل مسابقة الدوري لمدة أسبوع آخر، بعدما استقرت على عودته يوم 12 يونيو الجاري. 

وأضافت الصحيفة، أن سبب تفكير الرابطة في تأجيل موعد عودة الدوري الإنجليزي، جا بسبب طلب مدربو البريميرليج توفير وقتا كافيا للتحضير، حتى لا يتعرض اللاعبيين للإصابات، عقب استئناف المسابقة. 

وكانت الحكومة البريطانية منتخب رابطة البريميرليج، الأثنين الماضي، الضوء الأخضر لاستئناف مسابقة الدوري الإنجليزي، بداية من شهر يونيو المقبل. 

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي " بريميرليج" برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة، عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني. 
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