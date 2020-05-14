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رياضة

شرطة مانشستر تكشف عن مخاوفها من استئناف الدوري الإنجليزي

الخميس 14/مايو/2020 - 09:06 ص
صدى البلد
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إسراء أشرف
كشف قائد شرطة مانشستر الكبرى، نقلًا عن "رويترز"، أنه يشعر بالقلق من تجمع الجماهير خارج الاستادات، حتى رغم أنهم لن يسمح لهم بحضور مباريات الدوري الإنجليزي، بسبب القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.



ومن المقرر، أن  يتم استئناف الموسم، بإقامة المنافسات على ملاعب محايدة، ودون جماهير، لكن تأمل الأندية في العثور على أي طريقة، لخوض المباريات داخل وخارج الديار.



وقال قائد الشرطة إيان هوبكينز للصحفيين: "أنا واثق أن مباراة ليفربول على ملعب مانشستر سيتي، ستجتذب جماهير، سواء كان مسموحًا لهم الدخول أو لا، الأمر يتطلب التفكير كثيرًا".


وتابع: "ما نخشاه أن تذهب الجماهير إلى الملاعب المحايدة، أو ملاعب أنديتها، وبعض هذه المواقف قد تسبب مشكلة".



وأوضح هوبكينز في تصريحاته، إن من وجهة نظر شرطية فإن الأمر سيمثل تحديًا مستحيلًا.



وأضاف "لكننا.. في أوقات صعبة والمشكلة تبقى صحية ولذلك فإن التفكير في قدوم مجموعات كبيرة من الناس معًا أو عدم احترام التباعد الاجتماعي يبدو صعبًا".


وتسبب فيروس كورونا المستجد، في توقف النشاط الرياضي في إنجلترا، وفي أغلب دول العالم، منذ مارس الماضي.
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