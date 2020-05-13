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رياضة

بشكتاش التركي يرغب في بقاء النني في الفريق والمفاوضات مع ارسنال عقب كورونا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 10:39 م
محمد النني
محمد النني
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ياسمين تيسير
كشفت بعض التقارير التركيه عن رغبه فريق بشكتاش التركي في بقاء محمد النني نجم الفريق المعار من ارسنال الانجليزي حتي نهاية الموسم الجاري 

وأكدت صحيفة " هابر تورك " أن سيرجين يالتشين المدير الفني للفريق طالب بضرورة بقاء النني في الفريق لمدة موسم اضافي 


وأضافت الصحيفة أن محمد النني ايضا يوافق على البقاء في الفريق حيث رصد النادي 2 مليون يورو من اجل ضمان بقاء الاعب لموسم جديد مع عدم تفعيل بند الشراء مقابل 18 مليون يورو الموجود في عقد اعارة اللاعب

ومن المقرر ان يبدا فريق بشكتاش المفاوضات مع ارسنال ولكن  بعد عودة الامور لطبيعتها بعد انتهاء ازمه فيروس كورونا المستجد
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