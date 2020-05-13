بشكتاش التركي يرغب في بقاء النني في الفريق والمفاوضات مع ارسنال عقب كورونا

كشفت بعض التقارير التركيه عن رغبه فريق بشكتاش التركي في بقاء محمد النني نجم الفريق المعار من ارسنال الانجليزي حتي نهاية الموسم الجاري
وأكدت صحيفة " هابر تورك " أن سيرجين يالتشين المدير الفني للفريق طالب بضرورة بقاء النني في الفريق لمدة موسم اضافي
وأضافت الصحيفة أن محمد النني ايضا يوافق على البقاء في الفريق حيث رصد النادي 2 مليون يورو من اجل ضمان بقاء الاعب لموسم جديد مع عدم تفعيل بند الشراء مقابل 18 مليون يورو الموجود في عقد اعارة اللاعب
ومن المقرر ان يبدا فريق بشكتاش المفاوضات مع ارسنال ولكن بعد عودة الامور لطبيعتها بعد انتهاء ازمه فيروس كورونا المستجد