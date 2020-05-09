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رياضة

وكيل النني يكشف حقيقة إصابة اللاعب بـ كورونا وموقفه من العودة للدوري المصري ..فيديو

السبت 09/مايو/2020 - 11:51 م
محمد النني
محمد النني
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ياسمين تيسير

كشف علاء مظمي وكيل اعمال محمد النني نجم فريق ارسنال المعار لفريق بشكتاش حقيقة اصابة اللاعب بـ فيروس كورونا الميستجد خاصه عقب اعلانه ناديه الحالي عن اصابه للاعب جون اعلان اسمه

وأكد وكيل النني في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أن اللاعب في حاله صحية جيده و يحرص على التدريب يوميا وقام باداء التدريب اليوم بشكل طبيعي مشددا ان الاعب يرغب في الحفاظ على لياقته البدنية 

وأضاف وكيل النني أن اللاعب سيكمل موسكه مع بشكتاش بشكل طبيعي مشددا ان مسؤولي النادي ابدوا رغبتهم في ضم اللاعب بشكل نهائي ولكن مازال الامر لا يرتقي للمفاوضات الرسمية 

وأكمل أن اللاعب تلقي العديد من العروض من اسبانيا و المانيا وانجلترا مشددا انه لم يحسم امره حتى اللان حيث يرغب اللاعب في استكمال مشوراه الاحترافي


اما عن استبعاده من المنتخب فأكد ان الامر لم يكن بالتنسق مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب ولكن استبعاده كان بقرار البدري منفردا مشددا ان النني يحرص على تقديم اداء جيد حختى يعود لصفوف المنتخب 

وأضاف ان النني على علاقه جيده بـ محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي و سعيد بتالقه مع فريقه

اما عن حديث مسؤولي بشكتاش مع النني بشان رغبتهم في ضم رمضان صبحي نجم هدرسفيلد المعار للاهلي فأكد ان اي من مسؤولي النادي لم يتحدثوا مع النني ولكن النادي بحاجه للاعب بمواصفات رمضان مشددا ان لا يعلم موقف النادي حاليا
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