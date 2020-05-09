اخبار الاهلي.. بيراميدز يضم نجمي الفريق بـ 93 مليون جنيه.. هشام حنفي: انتقلت الى الزمالك 3 أيام

نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم السبت مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:
أشهر قليله تفصل كل الأندية عن الميركاتو الصيفي وستعلن الاندية المصرية عن اللاعبين المنضمين حديثا لصفوفها، وهناك بعض الفرق ما زالت فى صراعات من اجل ضم لاعبين بارزين داخل الدوري المصري، رغم توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.
قال فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، كنت أتقاضى مبلغا ماليا ضعيفا عندما كنت لاعبا في صفوف القلعة الحمراء، موضحا أسباب معاناة جيله في تلك الفترة.
كشف هشام حنفي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن سباب جمهور الأهلي له في إحدى المباريات .
حسم مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، الجدل بشأن مصير أية شكاوى يتم تقديمها إلى اتحاد الكرة من جانب مسئولى نادى غزل المحلة بشأن التصريحات التى أطلقها الثنائى أسامة نبيه المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر حول التفويت في المباريات التي يكون الفارس الأبيض طرفا فيها.